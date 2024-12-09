В школе Режа прошла встреча с представителями Русской общины

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В школе № 5 Режа состоялась встреча с представителями Русской общины. Мероприятие было организовано по приглашению администрации учебного заведения, а участие в нём приняли ученики 6, 9 и 11 классов.Как сообщили представители Русской общины, во время встречи школьникам рассказали о её деятельности, целях и задачах, а также о административных и уголовных правонарушений.После беседы для учеников провели игру «Растяпа», а завершилось мероприятие совместным исполнением танца — кадрили «Улица».«Это пропаганда русской культуры. Вы знаете наши товарищи с Кавказа пляшут лезгинку — выходят и на улицах пляшут», — рассказал один из участников Русской общины школьникам.