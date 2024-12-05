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В Екатеринбурге провести время на главном катке в новогоднюю ночь обойдется в 6 тысяч рублей
Фото: телеграм-канал «Каток на площади»
В новогоднюю ночь провести время на главном катке Екатеринбурга на площади 1905 года будет стоить 6 тысяч рублей за три часа. В эту сумму входит не только катание, но и шоу-программа, об этом сообщили на сайте катка.
Каток откроет свои двери 31 декабря с 23:00 до 2:00. В этот вечер гостей будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и герои сказок. В полночь состоится традиционное поздравление Путина, после чего музыкальная программа продолжится с участием дуэта Флоры Бичахчян и Макса Юдина — участников шоу «Голос», «Ну-ка, все вместе» и «Песни на ТНТ».
Напомним, в этом году, впервые за многие десятилетия, на площади 1905 года решили не устанавливать ледовый городок. Он был перенесен в Исторический сквер.
Каток откроет свои двери 31 декабря с 23:00 до 2:00. В этот вечер гостей будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и герои сказок. В полночь состоится традиционное поздравление Путина, после чего музыкальная программа продолжится с участием дуэта Флоры Бичахчян и Макса Юдина — участников шоу «Голос», «Ну-ка, все вместе» и «Песни на ТНТ».
Напомним, в этом году, впервые за многие десятилетия, на площади 1905 года решили не устанавливать ледовый городок. Он был перенесен в Исторический сквер.
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