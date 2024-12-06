Возрастное ограничение 18+

Путин повысил двух судей Ленинского райсуда Екатеринбурга

20.58 Пятница, 13 декабря 2024
Анастасия Пономарёва (слева) и Ольга Стёпкина. Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Двух судей Ленинского районного суда Екатеринбурга повысили – Анастасию Пономарёву и Ольгу Стёпкину – назначили в Свердловский областной суд, следует из президентского указа № 1067, изданного 13 декабря 2024 года.



Кроме того, тем же указом председатель коллегии по административным делам Свердловского областного суда Константин Федин назначен зампредседателя этого суда, председателем Нежнесергинского районного суда Свердловской области назначена Алла Ильина, заместителем председателя Октябрьского райсуда Екатеринбурга — Светлана Лопатина, председателем Талицкого районного суда — Елена Шихалева, председателем Шалинского районного суда — Светлана Миронова, судьёй Академического райсуда Екатеринбурга — Евгения Здор, а судьёй Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга — Мария Коростелёва.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Йеменского студента, домогавшегося на улице до екатеринбурженок, начали судить в Свердловском областном суде
06 декабря 2024
Приговор по делу об убийстве африканского аспиранта в центре Екатеринбурга оставлен в силе
04 декабря 2024
Россельхознадзор обратится в Генпрокуратуру после проигранного суда за участок под мусорный полигон в Сысерти
05 декабря 2024
Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
13 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:19 После заявлений губернатора о благоустройстве екатеринбуржцы ещё больше боятся за Берёзовую рощу
20:58 Путин повысил двух судей Ленинского райсуда Екатеринбурга
20:15 Ближайшее воскресенье екатеринбуржцев подморозит, следующее — согреет
19:27 Автогиганты на маркетплейсах: как ритейл-медиа захватывает рекламные бюджеты
19:13 Из 16 произошедших за сутки в Свердловской области пожаров один оказался смертельным
18:44 За помятую снегом иномарку жительница Краснотурьинска получит почти полмиллиона рублей
17:38 Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:23 После критики губернатора свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы
17:03 На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
16:19 Екатеринбуржцам стали приходить сообщения от «МЧС» о якобы отключениях теплоснабжения
16:00 В Серовском районе пенсионер зарезал незнакомца после настойчивой просьбы показать татуировки
15:23 Свердловское МЧС продлило предупреждение о снеге на 14 декабря
15:15 Экскаваторы-погрузчики стали доступны для аренды в Екатеринбурге
13:46 Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
13:28 Екатеринбурженка чудом выжила после пыток
13:08 Убирать Екатеринбург от снега отправили 353 рабочих
12:17 Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
11:28 Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
11:15 Власти Екатеринбурга пообещали изменить трассировку новой улицы для сохранения озера с редкими кувшинками
10:38 СМИ сообщают о загадочной смерти менеджера «Доширака» в Екатеринбурге
10:15 Екатеринбург занял шестое место среди милионников по количеству катков
09:42 В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели
08:23 Дворники, коллекторы и врачи остаются самыми дефицитными в Свердловской области
08:01 В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
Все новости Свердловской области
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
13:36 ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов
12:41 СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
12:26 В ГД готовят проект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения
12:05 В октябре количество DDoS-атак на российские топливно-энергетические комплексы выросло в три раза
11:27 В Красноярском крае отец насмерть отравившихся «Дихлофосом» детей признал вину
17:31 Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги
21:01 Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля
19:42 Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%
10:46 Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
16:44 Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
Все новости России и мира
21:19 После заявлений губернатора о благоустройстве екатеринбуржцы ещё больше боятся за Берёзовую рощу
20:58 Путин повысил двух судей Ленинского райсуда Екатеринбурга
20:15 Ближайшее воскресенье екатеринбуржцев подморозит, следующее — согреет
19:27 Автогиганты на маркетплейсах: как ритейл-медиа захватывает рекламные бюджеты
19:13 Из 16 произошедших за сутки в Свердловской области пожаров один оказался смертельным
18:44 За помятую снегом иномарку жительница Краснотурьинска получит почти полмиллиона рублей
17:38 Снегопады и похолодание до -26 прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:23 После критики губернатора свердловские производители молока пообещали поставлять продукцию на местные заводы
17:03 На нижнетагильскую компанию возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
16:19 Екатеринбуржцам стали приходить сообщения от «МЧС» о якобы отключениях теплоснабжения
16:00 В Серовском районе пенсионер зарезал незнакомца после настойчивой просьбы показать татуировки
15:23 Свердловское МЧС продлило предупреждение о снеге на 14 декабря
15:15 Экскаваторы-погрузчики стали доступны для аренды в Екатеринбурге
14:52 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли продать ипотечную квартиру, если кредит за нее еще не погашен
13:46 Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
13:28 Екатеринбурженка чудом выжила после пыток
13:08 Убирать Екатеринбург от снега отправили 353 рабочих
12:29 Активы Группы «Уралхим» стали лидерами в ESG-индексах РСПП
12:17 Проводницу из Екатеринбурга не стали наказывать из-за выброшенного на мороз кота Твикса
11:28 Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
11:15 Власти Екатеринбурга пообещали изменить трассировку новой улицы для сохранения озера с редкими кувшинками
10:38 СМИ сообщают о загадочной смерти менеджера «Доширака» в Екатеринбурге
10:33 Пермские судебные приставы помогли пенсионеру вернуться домой
10:15 Екатеринбург занял шестое место среди милионников по количеству катков
09:42 В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели
08:23 Дворники, коллекторы и врачи остаются самыми дефицитными в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK