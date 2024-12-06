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Путин повысил двух судей Ленинского райсуда Екатеринбурга
Анастасия Пономарёва (слева) и Ольга Стёпкина. Фото: Вечерние ведомости
Двух судей Ленинского районного суда Екатеринбурга повысили – Анастасию Пономарёву и Ольгу Стёпкину – назначили в Свердловский областной суд, следует из президентского указа № 1067, изданного 13 декабря 2024 года.
Кроме того, тем же указом председатель коллегии по административным делам Свердловского областного суда Константин Федин назначен зампредседателя этого суда, председателем Нежнесергинского районного суда Свердловской области назначена Алла Ильина, заместителем председателя Октябрьского райсуда Екатеринбурга — Светлана Лопатина, председателем Талицкого районного суда — Елена Шихалева, председателем Шалинского районного суда — Светлана Миронова, судьёй Академического райсуда Екатеринбурга — Евгения Здор, а судьёй Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга — Мария Коростелёва.
Кроме того, тем же указом председатель коллегии по административным делам Свердловского областного суда Константин Федин назначен зампредседателя этого суда, председателем Нежнесергинского районного суда Свердловской области назначена Алла Ильина, заместителем председателя Октябрьского райсуда Екатеринбурга — Светлана Лопатина, председателем Талицкого районного суда — Елена Шихалева, председателем Шалинского районного суда — Светлана Миронова, судьёй Академического райсуда Екатеринбурга — Евгения Здор, а судьёй Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга — Мария Коростелёва.
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