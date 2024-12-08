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В Асбесте при пожаре погиб один человек, двоих спасли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Асбесте на четвёртом этаже многоквартирного дома произошёл пожар, унесший жизнь одного человека. Возгорание охватило 25 квадратных метров в квартире пятиэтажного здания. Огнеборцы МЧС эвакуировали двоих жителей с помощью спасательных устройств.
Пожар ликвидировали за 28 минут. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели, сообщили в МЧС по Свердловской области.
Как сообщили в ведомстве, за последние сутки в регионе произошло 14 пожаров, 21 % из них — в жилом секторе. В 33 % случаев причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Пожар ликвидировали за 28 минут. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели, сообщили в МЧС по Свердловской области.
Как сообщили в ведомстве, за последние сутки в регионе произошло 14 пожаров, 21 % из них — в жилом секторе. В 33 % случаев причиной стало короткое замыкание электропроводки.
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