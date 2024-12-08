В Асбесте при пожаре погиб один человек, двоих спасли

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Асбесте на четвёртом этаже многоквартирного дома произошёл пожар, унесший жизнь одного человека. Возгорание охватило 25 квадратных метров в квартире пятиэтажного здания. Огнеборцы МЧС эвакуировали двоих жителей с помощью спасательных устройств.Пожар ликвидировали за 28 минут. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели, сообщили в МЧС по Свердловской области.Как сообщили в ведомстве, за последние сутки в регионе произошло 14 пожаров, 21 % из них — в жилом секторе. В 33 % случаев причиной стало короткое замыкание электропроводки.