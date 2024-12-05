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Напротив здания свердловского правительства проходит пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе
Женщина с плакатом против строительства мусорного полигона вышла в пикет напротив здания областного правительства.
Сообщается, что на этот раз вышла жительница Октябрьского. Напомним, вчера также состоялся пикет на эту же тему.
Сообщается, что на этот раз вышла жительница Октябрьского. Напомним, вчера также состоялся пикет на эту же тему.
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