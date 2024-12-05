Напротив здания свердловского правительства проходит пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Женщина с плакатом против строительства мусорного полигона вышла в пикет напротив здания областного правительства.Сообщается, что на этот раз вышла жительница Октябрьского. Напомним, вчера также состоялся пикет на эту же тему.