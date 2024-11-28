В Екатеринбурге на пикет против мусорного полигона вышла жена военного

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге у здания полпредства проходит пикет против строительства мусорного полигона в Сысерти.На пикет вышла супруга военного летчика. По ее словам, жители выступают против строительства мусорного полигона, так как это, в том числе, обесценит их жильё.«Моя семья — семья военнослужащих, муж военный лётчик. Прошли шесть гарнизонов по всей России, остановились в ХМАО, там продолжали службу. Уходя на пенсию, мы решили всё-таки вернуться в Екатеринбург и выбрать самое красивейшее место. Выбрали село Щелкун, озеро Щелкун, экологически чистый район, купили землю за 1 миллион 200, взяли ипотеку, построили дом, чтобы жить там счастливо со своим внуками», — рассказывает женщина.По ее словам, землю они купили «у олигархов». «Но мы не знали тогда, это сейчас всё вскрылось. А теперь эти олигархи решили построить на этом месте поле чудес из сказки о Буратино. Будут закапывать мусор, а выкапывать для себя в карманы миллиарды», — говорит женщина.По ее мнению, следствие строительства мусорного полигона на этой территории — «это крысы, отравленная вода, отравленный лес».«Жизни на этой территории не будет. Обесценится наше жилье. У меня просто крик души: нет мусорному полигону!», — сказала жительница.Добавим, жители Сысертского района и владельцы недвижимости в нём выходят в одиночные пикеты в Екатеринбурге уже много рабочих дней подряд. Так, накануне житель села Щелкун обратился к полпреду.