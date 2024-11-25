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Житель сысертской деревни Андреевка вышел в пикет в поддержку Россельхознадзора
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Накануне судебного заседания, от которого зависит судьба Сысертского района, в поддержку Россельхознадзора вышел житель деревни Андреевка – она находится ближе всего к планируемому месту размещения мусороперерабатывающего комплекса с мусорным полигоном.
На завтрашнем заседании в суде Перми будет рассмотрена апелляционная жалоба Россельхознадзора на решение арбитражного суда Свердловской области. Напомним, ведомство подало иск к банку «Агропромкредит» из-за того, что земли под планируемым полигоном не использовались по назначению, и не возделывались как сельхозугодья, однако суд первой инстанции с Россельхознадзором не согласился и встал на сторону банкиров.
«Россельхознадзор, мы держим за вас кулаки!», – написано на плакате.
На завтрашнем заседании в суде Перми будет рассмотрена апелляционная жалоба Россельхознадзора на решение арбитражного суда Свердловской области. Напомним, ведомство подало иск к банку «Агропромкредит» из-за того, что земли под планируемым полигоном не использовались по назначению, и не возделывались как сельхозугодья, однако суд первой инстанции с Россельхознадзором не согласился и встал на сторону банкиров.
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