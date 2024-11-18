В Сухоложском районе запретили выпуск 240 тонн кормового зерна из-за отсутствия проб на пестициды





– сказали в ведомстве. «Юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Сухоложском районе Свердловской области местному производителю молочной продукции и зерна запретили выпускать для кормления скота 240 тонн пшеницы, собранной ещё в прошлом году, из-за отсутствия проб на пестициды.Как сообщили Вечерним ведомостям в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, декларация о соответствии на зерно, производителем которой является ООО «Новопышминское», о соответствии пшеницы на кормовые цели были признана недействительной из-за того, что предоставленный на анализ образец был исследован не на все показатели – производитель забыл проверить пшеницу на остаточное количество действующих веществ пестицидов.