Роспотребнадзор рекомендует не выходить на улицу из-за пожара в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово произошёл крупный пожар. Горит цех по производству полистирола. По данным МЧС России, площадь возгорания на данный момент составляет около 1 500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.Роспотребнадзор начал исследования качества воздуха в связи с угрозой загрязнения, вызванной горением полистирола. Специалисты ведомства будут оценивать уровень загрязняющих веществ, характерных для данного типа возгораний. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует жителям избегать нахождения на улице, не открывать окна, проводить более частую влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, а также воздержаться от курения. При необходимости выхода на улицу рекомендуется использовать маски и респираторы.Пожарный дым виден не только в Кольцово, но и в соседних районах города. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники.