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13% екатеринбуржцев сталкивались с увольнениями после корпоративов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
13% участников опроса сервиса SuperJob вспомнили о случаях увольнения сотрудников после корпоративов. Из них 10% отметили, что инициатором выступало руководство, а ещё 3% — сами провинившиеся. Среди ярких примеров один из респондентов упомянул: «Покусал начальника».
Среди HR-специалистов 4% подтвердили, что подобные ситуации происходили в их компаниях. При этом 3% указали на добровольный уход сотрудников, и только 1% — на увольнение по решению руководства.
Респонденты старше 45 лет чаще вспоминали такие случаи (12%), чем молодёжь до 35 лет (7%). Один из опрошенных поделился: «Уволился сам, но начальство на него оказало серьёзное давление».
Однако для большинства (73%) подобные инциденты остаются редкостью. Один из участников опроса отметил: «Не помню ни одного увольнения ни на одной работе, даже после самых безобразных корпоративов».
Среди HR-специалистов 4% подтвердили, что подобные ситуации происходили в их компаниях. При этом 3% указали на добровольный уход сотрудников, и только 1% — на увольнение по решению руководства.
Респонденты старше 45 лет чаще вспоминали такие случаи (12%), чем молодёжь до 35 лет (7%). Один из опрошенных поделился: «Уволился сам, но начальство на него оказало серьёзное давление».
Однако для большинства (73%) подобные инциденты остаются редкостью. Один из участников опроса отметил: «Не помню ни одного увольнения ни на одной работе, даже после самых безобразных корпоративов».
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