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Телеграм-каналы сообщили о поломке медиаэкрана на главной пешеходной улице Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Вайнера сломался медиаэкран. Нет ни подсветки, ни музыки. Когда его починят, неясно. Денег на ремонт в бюджете «Горсвета» нет, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал.
Напомним, что медиаэкран на Вайнера к 300-летию Екатеринбургу как подарок установил «Сима-ленд».
Отметим, что ранее медиаэкран уже отключался. Так в октябре прошлого года он неожиданно перестал работать. Тогда местные СМИ предположили, что его выключили из-за негативной реакции горожан – не все были рады его присутствию на Вайнера.
Обновлено (2 декабря 19.00): В телеграм-канале «Медиаэкран на Вайнера» опровергли информацию о поломке.
«В преддверии Нового года денег на его починку в бюджете "Горсвета", подведомственном Алексею Бубнову, почему-то не заложено. Остается верить в чудо, что экран починится к празднику сам»,
– написали в канале «Екатеринбург. Главное».
Напомним, что медиаэкран на Вайнера к 300-летию Екатеринбургу как подарок установил «Сима-ленд».
Отметим, что ранее медиаэкран уже отключался. Так в октябре прошлого года он неожиданно перестал работать. Тогда местные СМИ предположили, что его выключили из-за негативной реакции горожан – не все были рады его присутствию на Вайнера.
Обновлено (2 декабря 19.00): В телеграм-канале «Медиаэкран на Вайнера» опровергли информацию о поломке.
«Информация, распространяемая в телеграм-каналах о не работающем медиаэкране на Вайнера, является недостоверной! Медиаэкран работает в штатном режиме»,
– говорится в сообщении.
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