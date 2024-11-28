За любителей погонять по Уктусскому лесопарку на «железных конях» взялись в межсезонье

— пишет пресс-служба министерства.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ещё один «бич» лесопарков объявился в последние годы в Екатеринбурге. Это мотоциклисты и любители поездить на природе на других транспортных средствах. И если против автомобилистов, въезжающих на особо охраняемые природные территории, какие-то меры ещё применяются (ставят столбики, например, мешающие проезду), то на байкеров управы практически нет.Кажется, ситуация начинает потихоньку меняться. По крайней мере, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщило сегодня, что был устроен выезд сотрудников в Уктусский лесопарк. Цель — как раз-таки проверить, насколько данная природная территория защищена от наездов мотоциклистов.Новость благая, но вызывающая как минимум два недоумённых вопроса. Во-первых, не совсем понятно, зачем браться за мотоциклистов в межсезонье, когда уральская погода сама становится препятствием для покатушек по лесным тропам. А во-вторых, почему только Уктусский лесопарк стал объектом заботы Минприроды? Ведь и другие лесопарки Екатеринбурга страдают от наездов «варваров на колёсах». Так, уже не один месяц защитники Калиновского лесопарка бьют тревогу из-за излишне активных мотоспортсменов, которые даже мотодром себе в нарушение правил умудряются там себе устраивать.