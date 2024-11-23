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В Свердловской области ДТП с бензовозом унесло жизни двух человек
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Серьёзное ДТП произошло в Артинском районе Свердловской области. ГИБДД региона выясняет обстоятельства трагедии, унесшей жизни водителя и пассажирки легкового автомобиля.
Авария случилась 30 ноября в 16:30 на 63-м километре трассы «Нижние Серги — Михайловск — Арти». По предварительным данным, 60-летний водитель бензовоза «Ситрак», следовавший в сторону Уфы, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан».
В результате аварии 54-летний мужчина, управлявший «Ниссаном», и его 50-летняя супруга скончались на месте от полученных травм.
Известно, что водитель бензовоза является жителем Удмуртии. Он направлялся в Башкортостан после разгрузки в Екатеринбурге. Мужчина имеет стаж вождения 42 года. Погибшие, как уточнили в ГИБДД Свердловской области, проживали в Екатеринбурге.
Авария случилась 30 ноября в 16:30 на 63-м километре трассы «Нижние Серги — Михайловск — Арти». По предварительным данным, 60-летний водитель бензовоза «Ситрак», следовавший в сторону Уфы, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан».
В результате аварии 54-летний мужчина, управлявший «Ниссаном», и его 50-летняя супруга скончались на месте от полученных травм.
Известно, что водитель бензовоза является жителем Удмуртии. Он направлялся в Башкортостан после разгрузки в Екатеринбурге. Мужчина имеет стаж вождения 42 года. Погибшие, как уточнили в ГИБДД Свердловской области, проживали в Екатеринбурге.
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