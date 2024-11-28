Сбивший восьмилетнего ребёнка екатеринбуржец на электросамокате будет отвечать перед судом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге будут судить 21-летнего местного жителя, который 13 июня 2024 года будучи пьяным взял в аренду электросамокат и поехал по улице Бебеля, но на фоне затуманенного алкоголем рассудка не справился с управлением и сбил восьмилетнего ребёнка.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в результате ДТП ребёнок получил серьёзные травмы – ему диагностировали переломы нижней трети диафиза левой большеберцовой и левой малоберцовой костей. Такие травмы экспертиза расценила как тяжкие.В связи с такими последствиями в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека). Его уже направили в Железнодорожный районный суд, где и будут рассматривать.