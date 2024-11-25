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В передачке екатеринбургской пациентке нашли шприц с героином
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пациентке седьмой больницы пытались передать героин. В передачке вместе с таблетками обнаружился подозрительный шприц.
Как сообщает Е1 со ссылкой на свой источник, медикам не понравилось, что характер вещества в шприце невозможно определить, предположили худшее и вызывали полицию. После экспертизы вещества выяснилось, что в шприце был героин.
Сама женщина объяснила такую необходимость такой передачки «терапией от ВИЧ», пишет Ura.ru.
В отношении мужчины, который принёс шприц, возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Он уже задержан. Известно, что он ранее уже был судим за распространение запрещённых веществ и кражу.
Как сообщает Е1 со ссылкой на свой источник, медикам не понравилось, что характер вещества в шприце невозможно определить, предположили худшее и вызывали полицию. После экспертизы вещества выяснилось, что в шприце был героин.
Сама женщина объяснила такую необходимость такой передачки «терапией от ВИЧ», пишет Ura.ru.
В отношении мужчины, который принёс шприц, возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Он уже задержан. Известно, что он ранее уже был судим за распространение запрещённых веществ и кражу.
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