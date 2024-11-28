После драки в екатеринбургском автобусе глава СК поручил возбудить уголовное дело

– говорится в сообщении информационного центра СК.

«В телеграм-канале сообщается, что в ноябре текущего года в городе Екатеринбурге в салоне автобуса мигранты избили местного жителя, высказав угрозы и оскорбления в адрес водителя и других пассажиров»,