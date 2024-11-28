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После драки в екатеринбургском автобусе глава СК поручил возбудить уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с дракой, которая произошла в салоне автобуса ещё в ноябре.
Вероятно, речь идёт о конфликте произошедшем в автобусе 48-го маршрута. О нём писали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», публикуя кадры с дракой. Что именно стало поводом для распри, неизвестно. Сообщается, что всё закончилось тем, что тот, кто начал драку, вышел из автобуса, сильно матерясь. Пассажиры вызывали полицию, но к этому времени зачинщик уже успел уйти.
«В телеграм-канале сообщается, что в ноябре текущего года в городе Екатеринбурге в салоне автобуса мигранты избили местного жителя, высказав угрозы и оскорбления в адрес водителя и других пассажиров»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Вероятно, речь идёт о конфликте произошедшем в автобусе 48-го маршрута. О нём писали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», публикуя кадры с дракой. Что именно стало поводом для распри, неизвестно. Сообщается, что всё закончилось тем, что тот, кто начал драку, вышел из автобуса, сильно матерясь. Пассажиры вызывали полицию, но к этому времени зачинщик уже успел уйти.
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