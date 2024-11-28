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За погибшего под бетонной плитой ребёнка в Ирбите будут судить тюменца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителю Тюмени придётся отвечать перед судом за смерть 11-летнего мальчика, который играл на заброшенной строительной площадке среди бетонных блоков, когда один из них упал на него и раздавил.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, там, где произошла трагедия, компанией «Паритет Девелопмент» должен был строиться многоквартирный дом. Обвиняемый, по версии следствия, будучи ответственным за подготовительные и демонтажные работы для освобождения участка под строительство, был обязан обеспечивать соблюдение градостроительных правил и строительных норм, включая требования безопасности при организации таких работ.
Проще говоря, он должен был организовать круглосуточную охрану строительной площадки, чтобы те, кто не участвует в технологическом процессе, не могли туда попасть. В итоге это привело к тому, что на стройку пробрался ребёнок.
Ответственному за стройку было предъявлено обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, там, где произошла трагедия, компанией «Паритет Девелопмент» должен был строиться многоквартирный дом. Обвиняемый, по версии следствия, будучи ответственным за подготовительные и демонтажные работы для освобождения участка под строительство, был обязан обеспечивать соблюдение градостроительных правил и строительных норм, включая требования безопасности при организации таких работ.
Проще говоря, он должен был организовать круглосуточную охрану строительной площадки, чтобы те, кто не участвует в технологическом процессе, не могли туда попасть. В итоге это привело к тому, что на стройку пробрался ребёнок.
«Подросток залез на бетонный блок, который под весом несовершеннолетнего потерял устойчивость, стал скатываться, в результате чего подросток упал на другой бетонный блок, а сорвавшийся бетонный блок придавил его»,
– рассказали в ведомстве.
Ответственному за стройку было предъявлено обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
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