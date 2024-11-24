В Свердловской области водитель снес опору линии электропередач

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера днём в поселке Новоберезовский под Берёзовским произошло ДТП, в результате которого была повреждена линия электропередач.По сообщает ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Шкода Октавия» двигался в сторону Берёзовского при повороте налево не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.В аварии никто не пострадал. Однако автомобиль получил серьёзные повреждения, а упавшая опора ЛЭП вызвала перебои в электроснабжении. Для устранения последствий на место прибыла аварийная служба.На водителя составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение технического сооружения.