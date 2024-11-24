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В Свердловской области водитель снес опору линии электропередач
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера днём в поселке Новоберезовский под Берёзовским произошло ДТП, в результате которого была повреждена линия электропередач.
По сообщает ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Шкода Октавия» двигался в сторону Берёзовского при повороте налево не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.
В аварии никто не пострадал. Однако автомобиль получил серьёзные повреждения, а упавшая опора ЛЭП вызвала перебои в электроснабжении. Для устранения последствий на место прибыла аварийная служба.
На водителя составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение технического сооружения.
По сообщает ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Шкода Октавия» двигался в сторону Берёзовского при повороте налево не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.
В аварии никто не пострадал. Однако автомобиль получил серьёзные повреждения, а упавшая опора ЛЭП вызвала перебои в электроснабжении. Для устранения последствий на место прибыла аварийная служба.
На водителя составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение технического сооружения.
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