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О гололедице и ветре до 17 метров в секунду предупреждают в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах из-за температурных перепадов и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду в Свердловской области. Также в регионе ожидается небольшой снег.
Сегодня, 2 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Днём -2...+3°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, тоже гололедица. Температура около 0°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 3 декабря, в регионе небольшой снег, на дорогах снова гололедица. Ночью -3...+2°C, днём 0...+5°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 17 м/сек.
В столице Урала небольшой снег. Ночью -3...-1°C, днём +1...+3°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В среду, 4 декабря, в области небольшой снег, гололедица. Ночью -4...+1°C, днём -2...+3°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице слабый снег. Ночью -2...0°C, днём 0...+2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 2 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Днём -2...+3°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, тоже гололедица. Температура около 0°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 3 декабря, в регионе небольшой снег, на дорогах снова гололедица. Ночью -3...+2°C, днём 0...+5°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 17 м/сек.
В столице Урала небольшой снег. Ночью -3...-1°C, днём +1...+3°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В среду, 4 декабря, в области небольшой снег, гололедица. Ночью -4...+1°C, днём -2...+3°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице слабый снег. Ночью -2...0°C, днём 0...+2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС».
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