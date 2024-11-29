Из-за разлива 500 литров 95-го под Серовом пришлось перекрыть дорогу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера под Серовом столкнулись два грузовика, один из которых вёз 95-й бензин. В результате ДТП цистерна дала трещину и топливо вылилось на дорогу. В связи с этим с 14.00 движение было закрыто в обе стороны до тех пор, пока специалисты МЧС всё не убрали.Как рассказали Вечерним ведомостям в свердловском УГИБДД, водитель одного из грузовиков не выдержал дистанцию до впередиидущего бензовоза и столкнулся с ним. В результате ДТП 500 литров 95-го разлилось по проезжей части. Всего же в цистерне было порядка 30 тонн топлива. Его везли из Екатеринбурга в Карпинск и Североуральск.В связи с произошедшим на место ДТП выезжал временно исполняющий обязанности начальника серовского ГИБДД майор полиции Роман Вахрин.