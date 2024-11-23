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В Свердловской области за сутки при пожарах пострадали пятеро, включая детей

12.58 Воскресенье, 1 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За прошедшие сутки пожарные МЧС России по Свердловской области ликвидировали 21 пожар, десять из которых произошли в жилом секторе. В результате возгораний пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Наиболее серьёзное происшествие произошло в городе Берёзовском на улице Электриков. Огонь охватил частный участок, уничтожив дом, баню и хозяйственные постройки на площади 80 квадратных метров. В тушении участвовали 12 пожарных и четыре единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать за 47 минут. По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Ещё один пожар зарегистрирован в посёлке Крылатовском городского округа Ревда. На улице Крылатовской горел садовый дом площадью 28 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям 10 специалистов и двух единиц техники пожар был потушен всего за 8 минут.

Крупный пожар произошёл также на станции Таватуй в Невьянском городском округе. На улице Железнодорожной огонь уничтожил частный жилой дом и гараж на площади 155 квадратных метров. Ликвидация возгорания заняла 37 минут, на месте работали 11 пожарных и три единицы спецтехники.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:58 В Свердловской области за сутки при пожарах пострадали пятеро, включая детей
12:09 Пикет против строительства мусорного полигона прошёл в Сысерти
11:26 В Свердловской области ДТП с бензовозом унесло жизни двух человек
17:00 Глава СК взял на контроль проверку по инциденту с высадкой ребёнка из автобуса в Екатеринбурге
16:10 В аварии, произошедшей накануне под Нижним Тагилом, появился еще один погибший
15:03 В Свердловской области в результате пожара на площади 120 «квадратов» погибла женщина
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14:32 В Нижнетагильском музее появились тактильные копии картин для незрячих посетителей
13:20 В Свердловской области автоинспекторы помогли водителю выбраться из сугроба
13:18 В Екатеринбурге полиция вновь проверила массажный салон, подозреваемый в оказании интим-услуг
12:14 В Екатеринбурге организуют бесплатное тестирование на ВИЧ у Ельцин Центра
12:11 Инклюзивный проект «Простые действия» представит спектакль в Екатеринбурге
11:06 В центре Екатеринбурга перекроют дороги ради зимнего полумарафона
20:57 Под Нижним Тагилом в дорожной аварии погибли два человека
20:42 День домашних животных отметит Екатеринбургский зоопарк
20:22 Цены из прошлого можно увидеть на полках екатеринбургских магазинов «Жизньмарт»
19:35 Накануне в «пожаре на колёсах» в Екатеринбурге погиб человек
19:14 После рейда в Екатеринбурге несколько десятков иностранцев ждёт депортация
18:54 «Кинопроба» устроит в Екатеринбурге «детский день»
18:33 Эксперты поделились советами по поиску надёжного работодателя
17:34 Похолодание до -15°C и сильный ветер ожидается в выходные в Свердловской области
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