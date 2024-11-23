В Свердловской области за сутки при пожарах пострадали пятеро, включая детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки пожарные МЧС России по Свердловской области ликвидировали 21 пожар, десять из которых произошли в жилом секторе. В результате возгораний пострадали пять человек, в том числе двое детей.Наиболее серьёзное происшествие произошло в городе Берёзовском на улице Электриков. Огонь охватил частный участок, уничтожив дом, баню и хозяйственные постройки на площади 80 квадратных метров. В тушении участвовали 12 пожарных и четыре единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать за 47 минут. По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.Ещё один пожар зарегистрирован в посёлке Крылатовском городского округа Ревда. На улице Крылатовской горел садовый дом площадью 28 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям 10 специалистов и двух единиц техники пожар был потушен всего за 8 минут.Крупный пожар произошёл также на станции Таватуй в Невьянском городском округе. На улице Железнодорожной огонь уничтожил частный жилой дом и гараж на площади 155 квадратных метров. Ликвидация возгорания заняла 37 минут, на месте работали 11 пожарных и три единицы спецтехники.