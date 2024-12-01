Под Кушвой насмерть сбили 47-летнего мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ГИБДД сообщили о ДТП на Серовском тракте, под Кушвой, в котором погиб пешеход. Известно, что он шёл по дороге в ночь с 30 ноября на 1 декабря, когда случилась трагедия.По предварительным данным, 43-летний водитель ВАЗа, ехавший в сторону Серова, не увидел на дороге мужчину в тёмной одежде, шедшего в попутном направлении. В результате аварии пешеход скончался ещё до того, как на место происшествия приехала скорая, вызванная перепугавшемся водителем. Погибшим был житель 47-летний Качканара, рассказали в областном УГИБДД.Стаж водителя ВАЗа – три года. По его словам, он ещё утром выехал из Омска в Качканар, чтобы успеть на вахту. Впереди он видел только грузовик, который ехал на встречной полосе, когда произошло столкновение с пешеходом. Сначала он не понял, что произошло, но сразу остановился на обочине дороги, чтобы вернуться к тому месту – там он обнаружил сбитого пешехода.В ГИБДД призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы в одежде в тёмное время суток и просят водителей снижать скорость в условиях плохой видимости.