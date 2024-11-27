В Свердловской области выбрали кандидатов на статус «Достояние Среднего Урала»





– считает Левин. «Вперед выходили то одни, то другие номинанты, порой с разницей в один голос. И до последнего нельзя было сказать, кто победит. Это свидетельствует о том, что конкурс стал знаковым проектом для Свердловской области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области завершилось за голосование за выбор местных достопримечательностей, которым будет присвоен статус «Достояние Среднего Урала».В пятёрке лидеров оказались мотоцикл «Урал», набравший 23413 голосов, Музейный комплекс – 22423 голоса, Природный парк «Оленьи ручьи» – 16423 голоса, Сказы П.П. Бажова – 15332 голоса, Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн – 14099 голосов.Как отметил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, голосование было жарким.Всего в голосовании принимало участие 77038 человек. Проголосовать можно было сразу за пять объектов.