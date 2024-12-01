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В Екатеринбурге потушили пожар на территории промзоны в районе Кольцова

18.09 Воскресенье, 1 декабря 2024
Фото: МЧС России по Свердловской области
Первые сообщения о возгорании в цехе по производству полистирола поступили около 14:28. Сообщение о локализации возгорания появилось в 16:55, а о ликвидации открытого горения — в 17:43. Площадь пожара составила около 1 500 квадратных метров. Также у здания частично обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров.

На месте работали 95 специалистов МЧС и 35 единиц техники, включая пожарный поезд. Ситуацию осложняло отсутствие водоснабжения на объекте, об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

Как сообщает МЧС области, из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один пострадавший отказался от госпитализации после осмотра медиков.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует оставаться дома, пока проводится лабораторное исследование качества воздуха. МЧС сообщает, что превышений вредных веществ в атмосфере зафиксировано не было.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:58 В Свердловской области за сутки при пожарах пострадали пятеро, включая детей
12:09 Пикет против строительства мусорного полигона прошёл в Сысерти
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16:10 В аварии, произошедшей накануне под Нижним Тагилом, появился еще один погибший
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14:37 В Екатеринбурге на ярмарку современного искусства приглашают художников
14:32 В Нижнетагильском музее появились тактильные копии картин для незрячих посетителей
13:20 В Свердловской области автоинспекторы помогли водителю выбраться из сугроба
13:18 В Екатеринбурге полиция вновь проверила массажный салон, подозреваемый в оказании интим-услуг
12:14 В Екатеринбурге организуют бесплатное тестирование на ВИЧ у Ельцин Центра
12:11 Инклюзивный проект «Простые действия» представит спектакль в Екатеринбурге
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