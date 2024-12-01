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В Екатеринбурге потушили пожар на территории промзоны в районе Кольцова
Фото: МЧС России по Свердловской области
Первые сообщения о возгорании в цехе по производству полистирола поступили около 14:28. Сообщение о локализации возгорания появилось в 16:55, а о ликвидации открытого горения — в 17:43. Площадь пожара составила около 1 500 квадратных метров. Также у здания частично обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров.
На месте работали 95 специалистов МЧС и 35 единиц техники, включая пожарный поезд. Ситуацию осложняло отсутствие водоснабжения на объекте, об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.
Как сообщает МЧС области, из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один пострадавший отказался от госпитализации после осмотра медиков.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует оставаться дома, пока проводится лабораторное исследование качества воздуха. МЧС сообщает, что превышений вредных веществ в атмосфере зафиксировано не было.
На месте работали 95 специалистов МЧС и 35 единиц техники, включая пожарный поезд. Ситуацию осложняло отсутствие водоснабжения на объекте, об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.
Как сообщает МЧС области, из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один пострадавший отказался от госпитализации после осмотра медиков.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендует оставаться дома, пока проводится лабораторное исследование качества воздуха. МЧС сообщает, что превышений вредных веществ в атмосфере зафиксировано не было.
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