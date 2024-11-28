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В Полевском недалеко от здания ГИБДД обнаружили 96 артиллерийских снарядов
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
В Полевском на улице 8 Марта нашли сразу 96 штук артиллерийских снарядов. Откуда они взялись, не совсем понятно, но, вероятно, лежали они там достаточно долго – все снаряды были покрыты ржавчиной.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловского управления Росгвардии, найденные припасы идентифицированы как 100-мм артиллерийские снаряды без взрывчатого вещества и взрывателя. Другими словами, никакой угрозы местным жителям они не представляли.
Все боеприпасы росгвардейцы передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловского управления Росгвардии, найденные припасы идентифицированы как 100-мм артиллерийские снаряды без взрывчатого вещества и взрывателя. Другими словами, никакой угрозы местным жителям они не представляли.
Все боеприпасы росгвардейцы передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
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