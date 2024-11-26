В Екатеринбурге в декабре заработают передвижные пункты приёма опасных отходов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В декабре в Екатеринбурге откроются передвижные пункты приёма опасных отходов от населения. Адреса и график работы пунктов сообщил у себя в телеграм-канале министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.Принести можно термометры, лампочки, батарейки, аккумуляторы, старую электронику и неработающие мобильные телефоны. Отходы принимаются только от физических лиц.(ул. Бабушкина, 16):— 5 декабря с 08:00 до 12:00— 16 декабря с 15:00 до 19:00(ул. Первомайская, 75):— 2 декабря с 15:00 до 19:00— 12 декабря с 08:00 до 12:00(ул. Мельковская, 7):— 3 декабря с 15:00 до 19:00— 13 декабря с 08:00 до 12:00(ул. 8 Марта, 177):— 6 декабря с 15:00 до 19:00— 18 декабря с 08:00 до 12:00— 4 декабря (ул. 8 Марта, 20 отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00— 17 декабря (ул. Предельная, 17 отдел по развитию поселка Совхозный) с 08:00 до 12:00(ул. Луначарского, 217):— 9 декабря с 15:00 до 19:00— 19 декабря с 08:00 до 12:00(у Преображенского парка между домами на ул. Ак. Сахарова, 45 и 47):— 10 декабря с 15:00 до 19:00— 20 декабря с 08:00 до 12:00(ул. Московская, 27):— 11 декабря с 15:00 до 19:00— 23 декабря с 08:00 до 12:00