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В Екатеринбурге в декабре заработают передвижные пункты приёма опасных отходов

16.05 Воскресенье, 1 декабря 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В декабре в Екатеринбурге откроются передвижные пункты приёма опасных отходов от населения. Адреса и график работы пунктов сообщил у себя в телеграм-канале министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Принести можно термометры, лампочки, батарейки, аккумуляторы, старую электронику и неработающие мобильные телефоны. Отходы принимаются только от физических лиц.

График работы пунктов:

Орджоникидзевский район (ул. Бабушкина, 16):
— 5 декабря с 08:00 до 12:00
— 16 декабря с 15:00 до 19:00
Кировский район (ул. Первомайская, 75):
— 2 декабря с 15:00 до 19:00
— 12 декабря с 08:00 до 12:00
Железнодорожный район (ул. Мельковская, 7):
— 3 декабря с 15:00 до 19:00
— 13 декабря с 08:00 до 12:00
Чкаловский район (ул. 8 Марта, 177):
— 6 декабря с 15:00 до 19:00
— 18 декабря с 08:00 до 12:00
Ленинский район:
— 4 декабря (ул. 8 Марта, 20 отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00
— 17 декабря (ул. Предельная, 17 отдел по развитию поселка Совхозный) с 08:00 до 12:00
Октябрьский район (ул. Луначарского, 217):
— 9 декабря с 15:00 до 19:00
— 19 декабря с 08:00 до 12:00
Академический район (у Преображенского парка между домами на ул. Ак. Сахарова, 45 и 47):
— 10 декабря с 15:00 до 19:00
— 20 декабря с 08:00 до 12:00
Верх-Исетский район (ул. Московская, 27):
— 11 декабря с 15:00 до 19:00
— 23 декабря с 08:00 до 12:00

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:58 В Свердловской области за сутки при пожарах пострадали пятеро, включая детей
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14:32 В Нижнетагильском музее появились тактильные копии картин для незрячих посетителей
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13:18 В Екатеринбурге полиция вновь проверила массажный салон, подозреваемый в оказании интим-услуг
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