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Екатеринбургские власти сообщили о сокращении кадрового дефицита в Гортрансе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга отчитались о кадровой обстановке в Гортрансе, где, как заявляют в мэрии, «отток кадров на предприятии остановился и количество специалистов впервые за много лет начало расти».
По данным пресс-службы городской администрации, к такой положительной тенденции привёл переход на брутто-контракты, благодаря которому стало возможность повысить зарплаты на 30%. Таким образом, средняя зарплата водителя выросла с 61,7 тысячи до 96,6 тысячи рублей, кондукторов – с 48,3 тысячи до 70 тысяч, а слесарей – с 46,2 тысячи до 70,3 тысячи.
После таких изменений количество отрытых вакансий у водителей трамваев сократилось с 332 до 2018, у водителей троллейбусов – с 150 до 69, у кондукторов – с 1262 до 1087.
Сложной ситуация остаётся лишь с автобусами. Если в начале года было открыто 357 вакансий, то к ноябрю дефицит вырос до 363 пустующих рабочих мест. Напомним, что автобусы на брутто-контракты ещё не перевели. Перевести на новый формат работы их обещают 1 февраля 2025 года.
По данным пресс-службы городской администрации, к такой положительной тенденции привёл переход на брутто-контракты, благодаря которому стало возможность повысить зарплаты на 30%. Таким образом, средняя зарплата водителя выросла с 61,7 тысячи до 96,6 тысячи рублей, кондукторов – с 48,3 тысячи до 70 тысяч, а слесарей – с 46,2 тысячи до 70,3 тысячи.
После таких изменений количество отрытых вакансий у водителей трамваев сократилось с 332 до 2018, у водителей троллейбусов – с 150 до 69, у кондукторов – с 1262 до 1087.
Сложной ситуация остаётся лишь с автобусами. Если в начале года было открыто 357 вакансий, то к ноябрю дефицит вырос до 363 пустующих рабочих мест. Напомним, что автобусы на брутто-контракты ещё не перевели. Перевести на новый формат работы их обещают 1 февраля 2025 года.
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