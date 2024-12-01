В Свердловской области за неделю произошел 91 пожар

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за неделю произошло 91 возгорание, из которых 41 — в жилом секторе.Как сообщает МЧС России по региону, пожарным удалось спасти 25 человек. Трое человек погибли.Один из пожаров произошёл 24 ноября в Верхней Пышме на улице Некрасова. Огонь охватил площадь в 255 квадратных метров, уничтожив три частных дома, баню и несколько хозяйственных построек. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи в бане. Дополнительно ситуация усугубилась отсутствием противопожарных разрывов между строениями, что привело к утрате жилья и имущества у трёх семей.