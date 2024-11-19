Почти три сотни тысяч рублей отсудил екатеринбуржец у авиакомпании

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Из-за отмены рейса авиакомпании «Flyone Armenia» житель Екатеринбурга едва не лишился отдыха. Такая неприятность случилась с ним в марте прошлого года.Самолёт авиакомпании «Flyone Armenia» был доставить екатеринбуржца и его спутника из Екатеринбурга в Ереван, откуда они должны были отправиться к месту отдыха на Кипре. Отмена рейса стала серьёзным препятствием для двух человек. Чтобы не потерять деньги за приобретенный тур, мужчина вынужден был купить новые билеты через Москву, незапланированно потратив на это 95 570 рублей, а также оплатить такси из аэропорта и обратно за 1 330 рублей. После, обратившись с претензией в авиакомпанию, он не получил компенсации своих расходов и вымотанных нервов.Дело пришлось решать через Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Возмущённый пассажир подал туда иск к авиакомпании, потребовав компенсацию убытков за билеты, транспортные расходы, неустойку, моральный ущерб и штраф. Суд частично удовлетворил его требования, присудив компенсацию в размере 276 540 рублей (истец рассчитывал на сумму почти в полмиллиона рублей). Однако авиакомпания подала апелляцию, заявив, что её не уведомили о судебном разбирательстве, а спор неподсуден российскому суду.Свердловский областной суд согласился с нарушениями в процессе рассмотрения дела. Выяснилось, что авиакомпанию действительно не известили должным образом о судебном заседании, что стало основанием для отмены решения районного суда. Тем не менее, суд высшей инстанции учел, что истец является гражданином России и защищен законом о правах потребителей.Повторно рассмотрев дело, Свердловский областной суд принял новое решение: авиакомпания должна выплатить неудовлетворённому пассажиру убытки (130 530 рублей), неустойку (33 830 рублей), штраф (97 180 рублей) и компенсацию морального вреда (30 000 рублей). Общая сумма выплат составила более 290 тысяч рублей.