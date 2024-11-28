В Свердловской области детская драка закончилась компенсацией в 60 тысяч рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В одном из дворов Каменска-Уральского произошла драка между детьми 8–10 лет, которая закончилась травмой и разбирательствами в суде. Как сообщает Свердловский областной суд, один из участников конфликта попытался защитить друга и бросил в другого мальчика пустую бутылку. Удар пришёлся в голову, из-за чего ребёнка доставили в больницу с рваной раной и головокружением. После выписки ему назначили наблюдение у невролога.Следственный комитет провёл проверку, но уголовное дело заводить не стал: мальчик, бросивший бутылку, слишком мал для привлечения к ответственности.Родители пострадавшего обратились в суд, требуя компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей с родителей. Синарский районный суд частично удовлетворил иск, присудив 35 тысяч рублей. Но семья пострадавшего не согласилась с этим решением и подала апелляцию в Свердловский областной суд, настаивая, что страдания ребёнка оценили недостаточно.Судебная коллегия увеличила компенсацию до 60 тысяч рублей. Суд учёл, что травма принесла ребёнку боль и длительный дискомфорт, несмотря на непреднамеренность действий обидчика.