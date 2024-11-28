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Пожилой Екатеринбуржец забил скалкой свою престарелую мать
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что 62-летний мужчина забил скалкой свою 93-летнюю мать. Её нашли мёртвой в квартире на улице Походной.
Как сообщает Ura.ru, на лице погибшей виднелись кровоподтеки, а рядом лежала скалка со следами крови. Сын женщины тоже находился в квартире, но, как заверяет мужчина, он ничего не помнит о произошедшем.
По словам сына погибшей, 29 ноября он поругался со своей матерью – она стала бить его скалкой по голове, и он оттолкнул её от себя. Как дальше развивались события, он якобы не помнит, но, если судить по тому, что обнаружили в квартире, он выхватил скалку из рук матери и сам забил её до смерти.
В СК отказались комментировать семейную трагедию.
Как сообщает Ura.ru, на лице погибшей виднелись кровоподтеки, а рядом лежала скалка со следами крови. Сын женщины тоже находился в квартире, но, как заверяет мужчина, он ничего не помнит о произошедшем.
По словам сына погибшей, 29 ноября он поругался со своей матерью – она стала бить его скалкой по голове, и он оттолкнул её от себя. Как дальше развивались события, он якобы не помнит, но, если судить по тому, что обнаружили в квартире, он выхватил скалку из рук матери и сам забил её до смерти.
В СК отказались комментировать семейную трагедию.
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