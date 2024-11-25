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В Екатеринбурге парень захотел впечатлить девушку и сорвался со второго этажа

12.39 Понедельник, 2 декабря 2024
Кадры из видео: «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге посетитель бара на улице Малышева сорвался со второго этажа, пытаясь произвести впечатление на девушку.

Как сообщают в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», молодой человек был на балконе, на втором этаже, когда стал показывать даме трюки и сорвался вниз.

По мнению очевидцев, парню повезло избежать серьёзных травм. Однако так ли это на самом деле – неизвестно.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:45 За погибшего под бетонной плитой ребёнка в Ирбите будут судить тюменца
10:09 О гололедице и ветре до 17 метров в секунду предупреждают в Свердловской области
09:30 Под Кушвой насмерть сбили 47-летнего мужчину
18:09 В Екатеринбурге потушили пожар на территории промзоны в районе Кольцова
17:40 В Свердловской области за неделю произошел 91 пожар
16:05 В Екатеринбурге в декабре заработают передвижные пункты приёма опасных отходов
15:42 Роспотребнадзор рекомендует не выходить на улицу из-за пожара в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге
15:23 13% екатеринбуржцев сталкивались с увольнениями после корпоративов
15:07 В Свердловской области водитель снес опору линии электропередач
13:57 В Свердловской области детская драка закончилась компенсацией в 60 тысяч рублей
12:58 В Свердловской области за сутки при пожарах пострадали пятеро, включая детей
12:09 Пикет против строительства мусорного полигона прошёл в Сысерти
11:26 В Свердловской области ДТП с бензовозом унесло жизни двух человек
17:00 Глава СК взял на контроль проверку по инциденту с высадкой ребёнка из автобуса в Екатеринбурге
16:10 В аварии, произошедшей накануне под Нижним Тагилом, появился еще один погибший
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14:37 В Екатеринбурге на ярмарку современного искусства приглашают художников
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