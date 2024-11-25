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В Екатеринбурге парень захотел впечатлить девушку и сорвался со второго этажа
Кадры из видео: «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге посетитель бара на улице Малышева сорвался со второго этажа, пытаясь произвести впечатление на девушку.
Как сообщают в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», молодой человек был на балконе, на втором этаже, когда стал показывать даме трюки и сорвался вниз.
По мнению очевидцев, парню повезло избежать серьёзных травм. Однако так ли это на самом деле – неизвестно.
Как сообщают в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», молодой человек был на балконе, на втором этаже, когда стал показывать даме трюки и сорвался вниз.
По мнению очевидцев, парню повезло избежать серьёзных травм. Однако так ли это на самом деле – неизвестно.
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