Лидер КПРФ заступился за «Уральскую пчёлку»

– написал Зюганов в письме председателю «Газпрома» (есть в распоряжении редакции).

«Призываю Вас к конструктивному диалогу и заключению мирового соглашения в суде, которое позволит сохранить это важное для региона фермерское хозяйство и избежать ненужного конфликта»,