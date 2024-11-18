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Лидер КПРФ заступился за «Уральскую пчёлку»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В защиту экокомплекса «Уральская пчёлка», который требует снести дочернее предприятие «Газпрома», выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он призвал крупнейшее газовое предприятие заключить мировое соглашение с фермерами из Свердловской области.
В своём письме он подчеркивает, что «Уральская пчёлка» развивает экотуризм, привлекая более 40 тысяч туристов в год, и играет важную роль в сохранении местной экосистемы, так как пчёлы не только производят экологический чистый мёд, но и опыляют растения.
Напомним, что «Газпром трансгаз Екатеринбург» потребовал снести экокомплекс из-за того, что газопровод находится в менее чем 250 метрах от пасеки и несёт производственные риски. В «Уральской пчёлке» настаивают на том, что их пасеку и экокомплекс нельзя отнести к фермерским хозяйствам, которым обязаны подчиняться этому требованию.
«Призываю Вас к конструктивному диалогу и заключению мирового соглашения в суде, которое позволит сохранить это важное для региона фермерское хозяйство и избежать ненужного конфликта»,
– написал Зюганов в письме председателю «Газпрома» (есть в распоряжении редакции).
В своём письме он подчеркивает, что «Уральская пчёлка» развивает экотуризм, привлекая более 40 тысяч туристов в год, и играет важную роль в сохранении местной экосистемы, так как пчёлы не только производят экологический чистый мёд, но и опыляют растения.
Напомним, что «Газпром трансгаз Екатеринбург» потребовал снести экокомплекс из-за того, что газопровод находится в менее чем 250 метрах от пасеки и несёт производственные риски. В «Уральской пчёлке» настаивают на том, что их пасеку и экокомплекс нельзя отнести к фермерским хозяйствам, которым обязаны подчиняться этому требованию.
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