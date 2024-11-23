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В Екатеринбурге появился мамонтёнок, плывущий на льдине в поисках мамы
Фото: телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец»
На замёрзшей Исети в Екатеринбурге появилась инсталляция — мамонтёнок из знаменитого советского мультфильма.
Мамонтёнок «плывёт» на льдине в поисках мамы, напоминая о трогательной истории героя. Инсталляция, вероятно, приурочена ко Дню матери, который отмечают сегодня.
МЧС Свердловской области, комментируя арт-объект, напомнило горожанам о безопасности: «Не огорчай маму — не выходи на тонкий лёд!»
Мамонтёнок «плывёт» на льдине в поисках мамы, напоминая о трогательной истории героя. Инсталляция, вероятно, приурочена ко Дню матери, который отмечают сегодня.
МЧС Свердловской области, комментируя арт-объект, напомнило горожанам о безопасности: «Не огорчай маму — не выходи на тонкий лёд!»
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