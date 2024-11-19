В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Чкаловском районе Екатеринбурга ищут 12-летнего Данила Еланцева. Вчера, 24 ноября, он не вернулся с прогулки. Теперь его ищут волонтёры, родители и полиция.Ориентировку на подростка публикуют поисковые отряды «Прорыв» и «ЛизаАлерт».Юноша ростом 162 сантиметра, худощавого телосложения, с карими глазами и русыми волосами. Был одет в чёрную шапку, оранжевый пуховик, серые джинсы и коричневые кроссовки. Из особых примет шрам на лбу.В поисках ребёнка задействован ОП №12. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру +7(343)356-42-12.