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Глава СК взял на контроль проверку по факту нелегальной продажи алкоголя подросткам в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки одного из развлекательных заведений Каменска-Уральского после обращения «Русской общины» в социальных сетях.
Представители «Русской общины» совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних МВД России провели проверку заведения. В вечернее время там были обнаружены подростки, включая 13-летнюю девочку. По мнению членов «Русской общины», подростки находились в заведении для покупки алкоголя.
Следственные органы Свердловской области начали процессуальную проверку по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Свердловской области Константину Мирошниченко подготовить доклад по доводам обращения и об обстоятельствах, установленных в ходе проверки.
Представители «Русской общины» совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних МВД России провели проверку заведения. В вечернее время там были обнаружены подростки, включая 13-летнюю девочку. По мнению членов «Русской общины», подростки находились в заведении для покупки алкоголя.
Следственные органы Свердловской области начали процессуальную проверку по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Свердловской области Константину Мирошниченко подготовить доклад по доводам обращения и об обстоятельствах, установленных в ходе проверки.
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