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В Екатеринбурге обнаружено тело девушки с перерезанным горлом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в районе Эльмаш произошло жестокое убийство. Возле жилого дома на улице Красных командиров, 106 (перекрёсток Красных командиров — Таганская) было обнаружено тело девушки с перерезанным горлом и ножевыми ранениями. По свидетельствам очевидцев, убийцей мог быть мужчина в чёрном пуховике с капюшоном и чёрной шапке, попавший на камеры видеонаблюдения.
После происшествия, судя по кадрам, опубликованным изданием Е1, на место приехал начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица.
По данным источника Вечерних ведомостей, подозреваемый до сих пор не найден.
После происшествия, судя по кадрам, опубликованным изданием Е1, на место приехал начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица.
По данным источника Вечерних ведомостей, подозреваемый до сих пор не найден.
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