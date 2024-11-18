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В Екатеринбурге обнаружено тело девушки с перерезанным горлом

10.34 Воскресенье, 24 ноября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в районе Эльмаш произошло жестокое убийство. Возле жилого дома на улице Красных командиров, 106 (перекрёсток Красных командиров — Таганская) было обнаружено тело девушки с перерезанным горлом и ножевыми ранениями. По свидетельствам очевидцев, убийцей мог быть мужчина в чёрном пуховике с капюшоном и чёрной шапке, попавший на камеры видеонаблюдения.

После происшествия, судя по кадрам, опубликованным изданием Е1, на место приехал начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица.

По данным источника Вечерних ведомостей, подозреваемый до сих пор не найден.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:43 В Каменске-Уральском нашли водителя, устроившего дрифт на центральной площади для эффектного видео
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14:59 В Свердловской области за неделю произошло 97 пожаров
13:19 В Свердловской области выявили 45 пьяных водителей за сутки
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12:21 В Свердловской области ожидается пик потепления
10:34 В Екатеринбурге обнаружено тело девушки с перерезанным горлом
16:43 73% екатеринбурженок ждут подарок-сюрприз на День матери
16:42 Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП, в котором погибли двое юных велосипедистов
16:19 Дмитрий Медведев посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
14:32 В Свердловской области за сутки на пожарах погибли два человека
13:04 В Екатеринбурге «сотрудники поликлиники» воруют деньги пациентов
12:37 В Свердловской области водитель на внедорожнике насмерть сбил двух юных велосипедистов
12:20 Правнучка Никиты Хрущёва выступит в Екатеринбурге
12:06 В Екатеринбурге в начале недели продолжат рассмотрение «тюменского дела»
11:01 В Екатеринбурге обсудят «трудные темы» в музеях на открытой дискуссии
20:57 На власть без ретуши можно взглянуть в Ельцин Центре
20:34 Почти на 10 лет отправится в колонию убийца из Карпинска
19:59 Горка-гигант заработала в Парке Маяковского
19:39 В загоревшейся пятиэтажке Нижнего Тагила погиб человек
19:15 Студенты УрГАХУ разработают проект эко-деревни
18:49 За августовский сход вагонов оштрафовали работников Егоршинской дистанции РЖД
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