В этом году екатеринбуржцы готовы потратить 18 тысяч рублей на новогодние подарки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодние подарки 18 тысяч рублей — это на 2,1 тысячи больше, чем годом ранее, сообщает SuperJob. Траты на праздничные покупки в городе стабильно растут: в 2023 году они составляли 15,9 тысячи рублей, в 2022 году — 13,5 тысячи рублей.По данным опроса, дарить подарки на Новый год собираются 8 из 10 россиян. Чаще всего радовать планируют родственников (67%), любимых людей (35%) и друзей (23%). 15% респондентов покупают подарки для себя.В Екатеринбурге расходы горожан на подарки выше среднего по стране. Общероссийский бюджет на подарки в этом году вырос на 20% и составил 17 200 рублей, тогда как в 2023 году он был 14 300 рублей. Самые щедрые жители мегаполисов живут в Москве (20 800 рублей) и Красноярске (20 000 рублей).В опросе также отмечено, что мужчины тратят на подарки больше, чем женщины: их средний чек составляет 20 000 рублей против 14 500 рублей. Молодёжь до 35 лет чаще выбирает подарки партнёрам, друзьям и себя, тогда как респонденты старше 35 лет фокусируются на родственниках.