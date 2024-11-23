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В Свердловской области за неделю произошло 97 пожаров
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
В Свердловской области за прошедшую неделю пожарные ликвидировали 97 возгораний, 45 из которых произошли в жилом секторе. Спасены пять человек, два человека погибли.
Как сообщили в МЧС Свердловской области, пожарные дознаватели установили, что причиной возгорания на крыше поликлиники городской больницы №3 в Екатеринбурге стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Напомним, полиция планировала выдворить из страны таксиста из Кыргызстана, который оставил машину и помогал эвакуировать людей и тушить пожар в поликлинике. Однако после публикаций в СМИ полиция изменила своё решение.
Как сообщили в МЧС Свердловской области, пожарные дознаватели установили, что причиной возгорания на крыше поликлиники городской больницы №3 в Екатеринбурге стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Напомним, полиция планировала выдворить из страны таксиста из Кыргызстана, который оставил машину и помогал эвакуировать людей и тушить пожар в поликлинике. Однако после публикаций в СМИ полиция изменила своё решение.
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