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В Екатеринбурге на Мира с 20 этажа сбросили собаку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Екатеринбурге из окна многоквартирного дома с 20 этажа выбросили собаку. Ситуацией уже занялась полиция.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», хозяева собаки – супруги – были под наркотиками.
В полиции сообщили, что мужчине 31 год, а женщине 27 лет. Обоих увезли в территориальный ОВД, пишет издание.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», хозяева собаки – супруги – были под наркотиками.
В полиции сообщили, что мужчине 31 год, а женщине 27 лет. Обоих увезли в территориальный ОВД, пишет издание.
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