Под Екатеринбургом открыли памятник следователю, который вел дело об убийстве семьи Романовых

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В монастыре на Ганиной Яме, что находится на территории городского округа Верхняя Пышма, сегодня открыли памятник Николаю Соколову — следователю Омского окружного суда, который по поручению Колчака в своё время (когда белые войска контролировали Екатеринбург) расследовал убийство семьи последнего российского императора Николая Романова.В открытии принял участие митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг), которые в числе прочего зачитал письмо из Парижа — от внука и внучки Николая Соколова, живущих сейчас во Франции.Митрополит в ходе речи заявил, что Николай Соколов был убит. При этом причина и обстоятельства его смерти историками до сих пор доподлинно не установлены — он был найден мёртвым в своём доме во французском Сальбри ровно 100 лет назад — 23 ноября 1924 года. Николаю Соколову на тот момент было 42 года.К слову, Соколову в ходе следствия так и не удалось установить место захоронения царской семьи — он пришёл к выводу, что после расстрела тела всех убитых расчленили, сожгли на кострах и уничтожили серной кислотой в районе Ганиной Ямы, то есть останки искать бесперспективно. Как впоследствии выяснилось, вывод был ошибочен — группа краеведов-энтузиастов обнаружила останки в Поросёнковом логу, в четырёх километрах от Ганиной Ямы, в 1979 году, в 1990-х была произведена эксгумация, и экспертизы показали, что эти останки действительно принадлежат семье Николая II и его слугам. Причём Соколов был на месте захоронения, и даже сделал там фотографию, но не догадался вскрыть настил из шпал на дороге, под которым Яков Юровский и спрятал тела.