В Каменске-Уральском нашли водителя, устроившего дрифт на центральной площади для эффектного видео

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском сотрудники ГАИ нашли водителя автомобиля Audi, который устроил дрифт на центральной площади города. ГИБДД провела проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с происшествием.Как сообщают инспекторы, на 28-летнего местного жителя были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по пешеходным дорожкам и тротуарам, а также по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем с ненадлежащим светопропусканием стекол.По словам водителя, он хотел снять эффектное видео с друзьями, катаясь по площади.