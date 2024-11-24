Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском нашли водителя, устроившего дрифт на центральной площади для эффектного видео
Скриншот из видео: Подслушано Каменск-Уральский
В Каменске-Уральском сотрудники ГАИ нашли водителя автомобиля Audi, который устроил дрифт на центральной площади города. ГИБДД провела проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с происшествием.
Как сообщают инспекторы, на 28-летнего местного жителя были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по пешеходным дорожкам и тротуарам, а также по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем с ненадлежащим светопропусканием стекол.
По словам водителя, он хотел снять эффектное видео с друзьями, катаясь по площади.
Как сообщают инспекторы, на 28-летнего местного жителя были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по пешеходным дорожкам и тротуарам, а также по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем с ненадлежащим светопропусканием стекол.
По словам водителя, он хотел снять эффектное видео с друзьями, катаясь по площади.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области выявили 45 пьяных водителей за сутки
24 ноября 2024
24 ноября 2024
В Каменске-Уральском бесплатно примут автопокрышки
17 ноября 2024
17 ноября 2024