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Бастрыкин поручил проверить обращение о незаконной парковке в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить обращение о захвате парковой территории для организации парковки рядом с многоквартирным домом на улице Академика Шварца в Екатеринбурге.
Как сообщает информационный центр СК, в социальных сетях сообщалось о мигрантах, которые якобы захватили территорию в парке и сделали там платную парковку, незаконно ограничив туда доступ для местных жителей.
Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
Как сообщает информационный центр СК, в социальных сетях сообщалось о мигрантах, которые якобы захватили территорию в парке и сделали там платную парковку, незаконно ограничив туда доступ для местных жителей.
Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
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