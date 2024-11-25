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26-й волчанской школой заинтересовались следователи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Школой №26 в Волчанске, где до сотрясения мозга избили учащуюся шестого класса, заинтересовались в Следственном комитете.
В СК сообщили о начале проверки. Следователи, намерены поговорить с девочками, их родителями и учителями. Также сейчас они ждут результаты судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, что школой также заинтересовалась прокуратура. По предварительным данным, конфликт произошёл из-за того, что кто-то рассказал о пристрастии учениц к сигаретам и им досталось от родителей. Они заподозрили в этом шестиклассницу.
В СК сообщили о начале проверки. Следователи, намерены поговорить с девочками, их родителями и учителями. Также сейчас они ждут результаты судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, что школой также заинтересовалась прокуратура. По предварительным данным, конфликт произошёл из-за того, что кто-то рассказал о пристрастии учениц к сигаретам и им досталось от родителей. Они заподозрили в этом шестиклассницу.
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