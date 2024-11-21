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20 пожаров произошло за сутки в Свердловской области

10.58 Понедельник, 25 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки огнеборцы из свердловского МЧС выезжали на тушение 20 пожаров, из которых 9 произошли в жилом секторе. К сожалению, одно из происшествий закончилось трагично.

Как рассказали в пресс-службе спасателей, в квартире дома по Сухумскому переулку в Екатеринбурге из-за неосторожного обращения с огнём при курении погиб хозяин жилища. Сам пожар потушили за 30 минут. Его площадь составила 15 квадратных метров.

«Квартира не была оборудована пожарным извещателем, который мог дать шанс на спасение погибшему»,

– подчеркнули огнеборцы.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:37 В 26-й школе Волчанска девятиклассница избила шестиклассницу
10:58 20 пожаров произошло за сутки в Свердловской области
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09:33 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
19:29 Под Екатеринбургом открыли памятник следователю, который вел дело об убийстве семьи Романовых
18:51 В Екатеринбурге появился мамонтёнок, плывущий на льдине в поисках мамы
18:05 В Екатеринбурге предъявлено обвинение в убийстве возле дома на улице Тверитина
17:42 Глава СК взял на контроль проверку по факту нелегальной продажи алкоголя подросткам в Каменске-Уральском
16:43 В Каменске-Уральском нашли водителя, устроившего дрифт на центральной площади для эффектного видео
15:12 В Свердловской области взят под стражу водитель, сбивший насмерть двух подростков
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