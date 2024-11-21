20 пожаров произошло за сутки в Свердловской области





– подчеркнули огнеборцы. «Квартира не была оборудована пожарным извещателем, который мог дать шанс на спасение погибшему»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки огнеборцы из свердловского МЧС выезжали на тушение 20 пожаров, из которых 9 произошли в жилом секторе. К сожалению, одно из происшествий закончилось трагично.Как рассказали в пресс-службе спасателей, в квартире дома по Сухумскому переулку в Екатеринбурге из-за неосторожного обращения с огнём при курении погиб хозяин жилища. Сам пожар потушили за 30 минут. Его площадь составила 15 квадратных метров.