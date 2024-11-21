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20 пожаров произошло за сутки в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки огнеборцы из свердловского МЧС выезжали на тушение 20 пожаров, из которых 9 произошли в жилом секторе. К сожалению, одно из происшествий закончилось трагично.
Как рассказали в пресс-службе спасателей, в квартире дома по Сухумскому переулку в Екатеринбурге из-за неосторожного обращения с огнём при курении погиб хозяин жилища. Сам пожар потушили за 30 минут. Его площадь составила 15 квадратных метров.
Как рассказали в пресс-службе спасателей, в квартире дома по Сухумскому переулку в Екатеринбурге из-за неосторожного обращения с огнём при курении погиб хозяин жилища. Сам пожар потушили за 30 минут. Его площадь составила 15 квадратных метров.
«Квартира не была оборудована пожарным извещателем, который мог дать шанс на спасение погибшему»,
– подчеркнули огнеборцы.
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