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Обвиняемому в убийстве на Эльмаше грозит до 15 лет лишения свободы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В полиции и СК прокомментировали убийство 30-летний девушки возле дома на улице Красных командиров, 106 в Екатеринбурге.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшая приехала в Екатеринбург из села Косулино Белоярского района в госте к своей сестре, где встретила её бывшего мужа. Он полоснул девушку ножом по горлу, после чего уехал на своей машине, надеясь «залечь на дно». Его, напомним, задержали недалеко от села Мокроусское в Горноуральском городском округе.
Старший помощник руководителя областного СУ СКР Александр Шульга сообщил, что обвиняемого сейчас ждёт психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая решит вопрос о его вменяемости. Пока что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшая приехала в Екатеринбург из села Косулино Белоярского района в госте к своей сестре, где встретила её бывшего мужа. Он полоснул девушку ножом по горлу, после чего уехал на своей машине, надеясь «залечь на дно». Его, напомним, задержали недалеко от села Мокроусское в Горноуральском городском округе.
«Он дал признательные показания в совершённом убийстве и сейчас помещён в ИВС. Свой дикий поступок он мотивировал голосами в голове и ощущением того, что, как говорят в народе, "его посетила "белка". Что конкретно случилось, установит следствие, а вот ответить за лишение человека жизни придётся на "полную катушку"»,
– сказал Горелых.
Старший помощник руководителя областного СУ СКР Александр Шульга сообщил, что обвиняемого сейчас ждёт психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая решит вопрос о его вменяемости. Пока что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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