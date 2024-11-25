Обвиняемому в убийстве на Эльмаше грозит до 15 лет лишения свободы

– сказал Горелых.

«Он дал признательные показания в совершённом убийстве и сейчас помещён в ИВС. Свой дикий поступок он мотивировал голосами в голове и ощущением того, что, как говорят в народе, "его посетила "белка". Что конкретно случилось, установит следствие, а вот ответить за лишение человека жизни придётся на "полную катушку"»,