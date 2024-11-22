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Жителей Свердловской области предупреждают о гололедице на дорогах
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области и гололедице на дорогах. Температура в ближайшие дни будет колебаться от -9°C до +3°C.
Сегодня, 25 ноября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица. Днём -2...+3°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге тоже гололедица. Днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 26 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица. Ночью -9...-4°C, днём -5...0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков. Ночью -8...-6°C, днём -2...0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 27 ноября, переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица. Ночью -9...-4°C, днём -4...+1°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков. Ночью -7...-5, днём -3...-1. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 25 ноября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица. Днём -2...+3°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге тоже гололедица. Днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 26 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица. Ночью -9...-4°C, днём -5...0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков. Ночью -8...-6°C, днём -2...0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 27 ноября, переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица. Ночью -9...-4°C, днём -4...+1°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков. Ночью -7...-5, днём -3...-1. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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