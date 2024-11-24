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Глава СК взял на контроль проверку по поводу отлова собак в свердловском посёлке Лосиный
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин взял под контроль проведение проверки в посёлке Лосиный в Берёзовском городском округе Свердловской области, где после смерти хозяина собака осталась на улице и стала бросаться на местных жителей.
«Агрессивное животное крупной породы после смерти владельца длительное время безнадзорно обитает на территории населенного пункта и нападает на местных жителей, в том числе детей», – говорится в сообщении информационного центра СК.
Так, по данным ведомства, в ноябре собака покусала женщину.
Сейчас свердловские следователи проводят в посёлке проверку касательно непринятия мер к отлову опасной собаки.
«Агрессивное животное крупной породы после смерти владельца длительное время безнадзорно обитает на территории населенного пункта и нападает на местных жителей, в том числе детей», – говорится в сообщении информационного центра СК.
Так, по данным ведомства, в ноябре собака покусала женщину.
Сейчас свердловские следователи проводят в посёлке проверку касательно непринятия мер к отлову опасной собаки.
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