В Свердловской области ожидается пик потепления

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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24 ноября в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается пик потепления, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». На регион продолжает влиять антициклон, принёсший тёплый тропический воздух. Днём в области температура поднимется до +6°C, ночью ожидается от 0 до -5°C.В Екатеринбурге днём прогнозируют до +4°C, ночью будет -2..-4°C. Погода останется малооблачной, без осадков. Ветер южный, 3–8 м/с.По словам синоптика Алексея Пулина, вчера, 23 ноября, в городе был самый тёплый день с 2008 года: среднесуточная температура составила +0,3°C, что на 7,2°C выше климатической нормы.