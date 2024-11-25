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Обвиняемого в попытке изнасилования екатеринбургской студентки священника не стали арестовывать
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Клирика Екатеринбургской епархии, задержанного по обвинению в попытке изнасилования, не стали арестовывать.
Судья избрала ему меру пресечения в виде запрета определённых действий – ему запретили общаться со свидетелями и потерпевшей. Кроме того, Сидорова обязали являться по требованию следователя в СК.
Как сообщает It's My City, священника освободили из-под стражи в зале суда.
В епархии изданию 66.ru сообщили, что Церковный суд решил уволить обвиняемого в домогательствах священника. Одновременно с этим с сайта удалили информацию о клирике.
Напомним, уже бывшего помощника митрополита Кульберга обвиняют в попытке изнасилования 19-летней студентки, на которую мужчина накинулся 10 ноября.
Судья избрала ему меру пресечения в виде запрета определённых действий – ему запретили общаться со свидетелями и потерпевшей. Кроме того, Сидорова обязали являться по требованию следователя в СК.
Как сообщает It's My City, священника освободили из-под стражи в зале суда.
В епархии изданию 66.ru сообщили, что Церковный суд решил уволить обвиняемого в домогательствах священника. Одновременно с этим с сайта удалили информацию о клирике.
Напомним, уже бывшего помощника митрополита Кульберга обвиняют в попытке изнасилования 19-летней студентки, на которую мужчина накинулся 10 ноября.
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