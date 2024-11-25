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Обвиняемого в попытке изнасилования екатеринбургской студентки священника не стали арестовывать

15.23 Понедельник, 25 ноября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Клирика Екатеринбургской епархии, задержанного по обвинению в попытке изнасилования, не стали арестовывать.

Судья избрала ему меру пресечения в виде запрета определённых действий – ему запретили общаться со свидетелями и потерпевшей. Кроме того, Сидорова обязали являться по требованию следователя в СК.

Как сообщает It's My City, священника освободили из-под стражи в зале суда.

В епархии изданию 66.ru сообщили, что Церковный суд решил уволить обвиняемого в домогательствах священника. Одновременно с этим с сайта удалили информацию о клирике.

Напомним, уже бывшего помощника митрополита Кульберга обвиняют в попытке изнасилования 19-летней студентки, на которую мужчина накинулся 10 ноября.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:25 СМИ сообщают о задержании подозреваемого в убийстве на Эльмаше
10:02 В екатеринбургском Музее ИЗО покажут художественное наследие династии Туржанских
09:33 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
19:29 Под Екатеринбургом открыли памятник следователю, который вел дело об убийстве семьи Романовых
18:51 В Екатеринбурге появился мамонтёнок, плывущий на льдине в поисках мамы
18:05 В Екатеринбурге предъявлено обвинение в убийстве возле дома на улице Тверитина
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16:43 В Каменске-Уральском нашли водителя, устроившего дрифт на центральной площади для эффектного видео
15:12 В Свердловской области взят под стражу водитель, сбивший насмерть двух подростков
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